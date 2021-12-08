Ирина Винер-Усманова удостоилась премии Министерства спорта России

, 8 декабря. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер-Усманова стала лауреатом премии «Эпоха в спорте».

Глава ВФХГ и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова 8 декабря стала лауреатом национальной премии в номинации «Эпоха в спорте». Престижная награда присуждается за многие годы работы на благо развития спорта в стране.

Церемония вручения премии проходила в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На награду, учрежденную Министерством спорта России, также претендовали Сергей Тетюхин и Владимир Акилов.

Ранее «Ливерпуль» установил национальный рекорд в Лиге чемпионов. Он стал первым английским клубом, выигравшим все шесть матчей группового этапа турнира.