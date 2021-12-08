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Партия модернизированных пушек «Малка» поступила в российские войска

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 20:53
Армия
Партия модернизированных пушек «Малка» поступила в российские войска
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 8 декабря. Завод «Уралтрансмаш» передал первую партию модернизированных самоходных пушек 2С7М «Малка» оборонному ведомству России.

По имеющейся информации, машины были оснащены новым оборудованием связи и приборами наблюдения. Специалисты предприятия напомнили, что 2С7М «Малка» является улучшенной версией советского орудия 2С7 «Пион». Пушка предназначена для уничтожения объектов противника за линией фронта.

«В изделии произведена замена коробок передач, механизмов распределения и агрегатов энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, а также аппаратура внутренней связи и радиостанция», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что завод «Омсктрансмаш» ведет переговоры о возможности ввода в строй советских танков Т-55. На предприятии заявили, что модернизация этих боевых машин может стать актуальной производственной задачей.

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