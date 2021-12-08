СМИ: рейтинг Байдена может привести демократов к поражению на выборах в 2022 году

Вашингтон, 8 декабря. Падающий рейтинг Джо Байдена тянет Демократическую партию ко дну вслед за собой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце ноября по заказу издания The Washington Post, одного из ведущих продемократических СМИ в Соединенных Штатах.

Результаты исследования отражают разочарование избирателей в политике Байдена и Демократической партии в целом.

«Избиратели вступают в год промежуточных выборов в мрачном настроении, пессимистично оценивают экономические перспективы и испытывают недостаток доверия к президенту Байдену и его партии по вопросам, которые их больше всего волнуют», — говорится в отчете.

Это ставит демократов, которые удерживают минимальное большинство в обеих палатах Конгресса, в сложное положение: потеря контроля над Палатой представителей и Сенатом окончательно похоронит планы по переформатированию политического ландшафта страны под так называемую «полуторапартийную систему», в которой Республиканской партии отводилась бы роль номинальной оппозиции, никак не влияющей на принятие решений.

Кроме того, это чрезвычайно усложнит политическую жизнь президенту Байдену, поддержка которого и без того тает на глазах.

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Такая ситуация сложилась на фоне экономических проблем, роста инфляции, разгула уличной преступности и провалов в миграционной политике, которые обострились после прихода команды Байдена в Белый дом.

«Теперь есть разница между кандидатом Джо Байденом и восприятием того, что он собирался сделать, и президентом Джо Байденом. Он собирался победить пандемию. Очевидно, мы не победили COVID-19. Он собирался объединить страну, и очевидно, страна не объединена. У людей возникли экономические проблемы», — говорит Тони Фабрицио — ведущий социолог двух кампаний Дональда Трампа.

По его словам, если бы выборы в Конгресс состоялись сегодня, то 44% избирателей проголосовало бы за кандидатов от Республиканской партии, тогда как за демократов свои голоса отдали бы 41% респондентов. Около 46% избирателей говорят, что они готовы продолжить политический курс команды Байдена, но 48% говорят предпочли бы вернуться к политике администрации Трампа.

В ходе опроса 63% избирателей заявили, что страна движется в неправильном направлении, и лишь 27% удовлетворены нынешним курсом. Около 61% сообщили о том, что ощущают на себе проблемы, возникшие в экономике страны, при этом 46% опрошенных не ожидают улучшения экономической ситуации в течение следующего года.

Global Look Press / Xinhua / Xinhua

По мнению большинства избирателей, у республиканцев лучше экономическая политика и в целом Великая старая партия лучше подготовлена к решению экономических вопросов, сможет обуздать инфляцию, обеспечить безопасность границ, исправить миграционную систему и снизить уровень преступности.

Уже сейчас ряд конгрессменов-демократов решили не выдвигаться на переизбрание от своих округов, где популярность партии значительно снизилась с прошлых выборов.

Положительным моментом для демократов является то, что инициативы партии в Конгрессе — недавно принятый двухпартийный законопроект об инфраструктуре и находящийся на рассмотрении в Конгрессе план Байдена по так называемой социальной инфраструктуре — способны помочь партии заручиться дополнительной поддержкой неопределившихся избирателей.

«Неопределившиеся избиратели, как правило, более благосклонны к демократам из-за предложений Байдена. Поэтому считать, что выборы у нас (республиканцев) в кармане, основываясь на данных этого опроса, — неправильно», — подчеркивает Тони Фабрицио.

Кроме того, опрос в очередной раз подтвердил политическую радикализацию американского общества, продемонстрировав высокую степень неприятия обеих партий и их лидеров — Джо Байдена и Дональда Трампа. Таким образом, слоганом предстоящих промежуточных выборов рискует стать шекспировское «Чума на оба ваших дома». В крайней ситуации может даже пошатнуться действующая в США жесткая двухпартийная система и в игру вступят новые партии, которые ранее не могли рассчитывать на успех.