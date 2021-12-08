Путин обсудил вопрос санкций с премьер-министром Греции Мицотакисом

Москва, 8 декабря. Вопрос санкций поднимался в беседе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, сообщил президент России Владимир Путин.

Встреча Путина и Мицотакиса состоялась 8 декабря в Сочи. По словам российского лидера, также тема санкций поднималась в ходе его переговоров с президентом США Джо Байденом.

«Ограничения, санкции вводятся под предлогом безопасности США, это полная чушь, попытка сдержать развитие», — высказался президент РФ.

Ранее Путин прокомментировал прошедшие онлайн-переговоры с Байденом. По словам российского лидера, его беседа с главой Белого дома была открытой, предметной и конструктивной. Он также отметил важность продолжения диалога.