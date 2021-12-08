Королевские эксперты перечислили любимые сериалы Елизаветы II и Кейт Миддлтон

Лондон, 8 декабря. Королевская семья успевает не только участвовать в светской жизни Британии, но и следить за новинками телевидения. Королевские эксперты рассказали о шоу, которые любят Елизавета II и ее родные.

Несмотря на множество обязанностей, Кейт Миддлтон находит время посмотреть главные хиты телевидения — среди них сериалы «Убивая Еву», «Игра престолов» и драма «Холми одного дерева». Кроме того, герцогиня Кембриджская неравнодушна к проекту «Танцы со звездами». При этом принц Уильям строго относится к контенту и избегает экранизаций жизни королевской семьи. Их сын Джордж отдает предпочтение классике, раз за разом пересматривая «Короля Льва», передает издание Hello со ссылкой на королевских экспертов.

Елизавета II также находит время на сериалы. Так, она не пропустила ни одного эпизода драмы «Аббатство Даунтон». Для королевы этот сериал имеет особенное значение: прежде она с удовольствием проводила время в замке Хайклер, где живут главные герои.

Кадры из сериала «Аббатство Даунтон» /

Меган Маркл и принц Гарри заняты на съемках собственных проектах. Кроме того, герцогиня Сассекская обожает драму «Рискуй».

В последние дни королевская семья активно занята передачей трона принцу Чарльзу. Королева Елизавета все меньше времени проводит на публике из-за плохого самочувствия, поэтому подготовка к наследованию титула поможет избежать кризиса в делах монархии.