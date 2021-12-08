«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!

В новом выпуске постоянной рубрики «На минуточку» Александр Малькевич рассуждает о рекламе уважаемого банка, который использует в своих роликах неоднозначных персонажей, пропагандирующих в клипах продажу наркотиков и нетрадиционных для нашей страны ценностей.

Специалист считает, что в России есть масса более достойных персонажей, людей с соответствующим образованием, в каком-то смысле героев Отечества. Но им не уделяется должного внимания, о них зачастую забывают, предпочитая пиарить других, одиозных личностей. По мнению Малькевича необходимо прекратить героизацию таких сомнительных людей на территории РФ.