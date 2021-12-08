Путин ответил на «провокационный вопрос» о «нападении» России на Украину

Москва, 8 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но имеет полное право защищать свою безопасность.

Президент РФ заявил, что вопрос о том, собирается ли Россия «нападать» на Украину – провокационный. По его словам, в среднесрочной и отдаленной перспективе российская сторона будет заботиться о собственной безопасности.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер говорил, что расширение НАТО на восток за счет Украины является вопросом безопасности для РФ. По его словам, Москва не может не думать о последствиях таких шагов со стороны Запада.