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Рогозин в 2022 году посетит Японию для обсуждения совместных космических проектов

Технологии
Рогозин в 2022 году посетит Японию для обсуждения совместных космических проектов
 /  Федеральное агентство новостей

Москва, 8 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году планирует посетить Токио для проведения переговоров с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) по поводу совместного сотрудничества.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что во время поездки он посетит не только JAXA, но и пообщается с представителями Правительства Японии.

«Я в 2022 году планирую посетить Японию, у меня есть приглашение от JAXA», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур. На борту космического аппарата находятся японские туристы, которых доставят на Международную космическую станцию. Экипаж ракеты — российский космонавт Александр Мисуркин, бизнесмен Юсаку Маэзава и продюсер Йозо Хирано. Всего туристы пробудут на МКС 12 суток.

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Все новости / Технологии / Рогозин в 2022 году посетит Японию для обсуждения совместных космических проектов
япония роскосмос рогозин
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