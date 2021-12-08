Рогозин в 2022 году посетит Японию для обсуждения совместных космических проектов

Москва, 8 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году планирует посетить Токио для проведения переговоров с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) по поводу совместного сотрудничества.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что во время поездки он посетит не только JAXA, но и пообщается с представителями Правительства Японии.

«Я в 2022 году планирую посетить Японию, у меня есть приглашение от JAXA», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур. На борту космического аппарата находятся японские туристы, которых доставят на Международную космическую станцию. Экипаж ракеты — российский космонавт Александр Мисуркин, бизнесмен Юсаку Маэзава и продюсер Йозо Хирано. Всего туристы пробудут на МКС 12 суток.