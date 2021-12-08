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Новый канцлер ФРГ Шольц: принцип нерушимости границ обезопасит все страны

Политика
Новый канцлер ФРГ Шольц: принцип нерушимости границ обезопасит все страны
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Берлин, 8 декабря. Принцип нерушимости границ из-за ситуации вокруг украинского государства должны уважать все стороны. Соответствующее заявление сделал новый канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам Шольца, все государства должны принять участие в том, чтобы обстановка с Украиной не дошла «до конфронтации». Именно поэтому принцип нерушимости границ следует соблюдать всем, подчеркнул немецкий политик. Он добавил, что данное правило повышает общую безопасность на международной арене.

«Это прогресс, которого мы должны достичь между государствами, а также в Европе — силу дает право, а мощь. Поэтому важно, чтобы мы всеми силами, своим единством в НАТО, например, и в Европейском союзе демонстрировали, что этот принцип в будущем должны уважать все», — высказал свое мнение Шольц.

Ранее сообщалось, что социал-демократы в Германии вернули себе пост канцлера после 16-летнего перерыва. Об этом рассказала директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

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украина германия канцлер фрг шольц
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