Рим, 8 декабря. Италия потратила 10,5 миллиона евро на ливийскую береговую охрану в 2021 году, что стало самой большой суммой, израсходованной на обучение и оборудование. Цель европейской страны, с одной стороны, остановить миграционные потоки из Африки, а с другой — укрепить позиции в Триполи после президентских выборов.

Примечательно, что депутат итальянского парламента призывал не финансировать и не поддерживать Береговую охрану Ливии, которая запугала неправительственные организации, проводившие спасательные операции в Средиземном море. По его словам, североафриканские силовики стреляли и захватывали европейски корабли, а также ловили мигрантов и передавали людей контрабандистам.

Аналогично высказывались и британцы, которые прошли маршем от итальянского посольства до национального МВД, чем выступили против жесткого обращения с беженцами. Митингующие заявляли, что Рим спонсировал перехватившую как минимум полторы тысячи мигрантов ливийскую Береговую охрану.

Правозащитники подчеркивали, что пограничная политика ЕС поощрила насилие, особенно в переполненных центрах содержания под стражей, где людей избивали. Однако, чтобы не допустить переселения в Европу, сотрудничество с контролирующими соблюдение правового режима территориальных и внутренних вод североафриканской страны силовиками продолжилось.

Организация Euro-Med HRM призывала прекратить сотрудничество с Береговой охраной в области пограничного контроля, подчеркнув, что Италия уже потратила миллионы евро, а не изменила миграционную политику. При этом Ливия превратилась в основной пункт для транзита африканских беженцев.

Ранее Береговая охрана пожаловалась, что ЕС не предоставил необходимую для борьбы с нелегальной миграцией помощь, поскольку силовики использовали изношенные рыбацкие лодки, которые арендовали у местных, и не получили достаточное количество медицинских принадлежностей.