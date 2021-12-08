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Аналитик Гальцев: рост ипотечных ставок спровоцирует увеличение скидок от застройщиков

Экономика
Аналитик Гальцев: рост ипотечных ставок спровоцирует увеличение скидок от застройщиков
ПолитЭксперт

Москва, 8 декабря. Результатом роста ставок по ипотечным кредитам станет увеличение числа скидочных программ от застройщиков, заявил основатель компании Realiste, которая занимается оценкой и покупкой недвижимости онлайн, Алексей Гальцев.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор предлагает не продлевать в следующем году льготную ипотечную программу, поскольку это может поддержать тенденцию на удорожание жилья. На этом фоне Сбербанк, а следом и ВТБ, повысил ставку до 9,3% годовых.

«Дело в том, что за месяц после отмены прежних условий по льготной ипотеке спрос на новостройки упал на 20%. С тех пор застройщики начали вводить различные акции и скидки, чтобы повысить доступность жилья, с сентября появились новогодние скидки, а сейчас в Москве и Подмосковье можно получить от 5 до 15% профита при покупке у девелопера», — объяснил Гальцев в беседе с РИА Недвижимость.

На фоне перекоса рынка в сторону новостроек, в ближайшее время «вторичка», хоть и незначительно, будет обгонять «первичку». При этом именно у вторичного рынка есть особая ценность для семей — в такое жилье можно заехать сразу и не дожидаться окончания строительства.

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Все новости / Экономика / Аналитик Гальцев: рост ипотечных ставок спровоцирует увеличение скидок от застройщиков
ипотека ипотечные ставки рынок недвижимости Алексей Гальцев
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