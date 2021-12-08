Рогозин: программа полетов «Союзов» в 2023 году будет напряженной из-за большого спроса

Москва, 8 декабря. Программа пилотируемых полетов на космических кораблях «Союз» в 2023 году будет весьма напряженной из-за большого спроса, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, космические корабли, возможно, начнут создавать в большем количестве и в ущерб производству грузовиков. Роскосмос получил дополнительные международные заявки на полеты в космос, добавил Рогозин.

«Сегодня я дал поручение пересмотреть программу выпуска транспортных в пользу пилотируемых, потому что у нас есть две заявки», — уточнил он.

Стоит отметить, что 8 декабря с аэродрома Байконур стартовал российский корабль «Союз-2.1а» с японскими космическими туристами. Аппаратом управляет российский космонавт Александр Мисуркин. Продолжительность полета должна составить 12 суток.