Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:12
21:11
Наука
Путин: совместное заседание Госсовета и Совета по науке пройдет в ближайшее время
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден: США готовят встречу для обсуждения обеспокоенности России о расширении НАТО

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 20:35
Армия
Байден: США готовят встречу для обсуждения обеспокоенности России о расширении НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 8 декабря. Встреча для обсуждения обеспокоенности России о продвижении Североатлантического альянса на восток готовится на высоком уровне, сообщил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, глава РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу расширения НАТО к российским границам. В беседе с журналистами Байден заявил, что команды обеих сторон находятся в постоянном контакте по этому вопросу.

«Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге», — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон не рассматривает применение военной силы из-за разногласий с РФ по Украине. Он отметил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Киев, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Байден: США готовят встречу для обсуждения обеспокоенности России о расширении НАТО
россия сша нато байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать