Байден: США готовят встречу для обсуждения обеспокоенности России о расширении НАТО

Вашингтон, 8 декабря. Встреча для обсуждения обеспокоенности России о продвижении Североатлантического альянса на восток готовится на высоком уровне, сообщил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, глава РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу расширения НАТО к российским границам. В беседе с журналистами Байден заявил, что команды обеих сторон находятся в постоянном контакте по этому вопросу.

«Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге», — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон не рассматривает применение военной силы из-за разногласий с РФ по Украине. Он отметил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Киев, передает RT.