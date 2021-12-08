Форум политического диалога Ливии призвал сменить состав миссии ООН

Триполи, 8 декабря. Члены Форума политического диалога (ФПД) призвали Организацию Объединенных Наций и страны-участниц берлинской конференции вмешаться, чтобы скорректировать курс политического процесса в Ливии. Нынешняя ситуация ведет к возвращению раскола и дезинтеграции.

Письмо, подписанное 17 участниками ФПД, содержит требование сохранить дорожную карту, которая близка к краху. Ход событий в стране противоречит документу, принятому в конце 2020 года.

Политики сослались на опасные инциденты, которые угрожают единству и стабильности Ливии и препятствуют достижению мира. В сообщении отмечена вероятность нарушения демократического процесса, а именно саботирования проведения всеобщих выборов в установленные сроки. Голосование намечено на 24 декабря.

Участники форума рассказали о попытках срыва плебисцита, призвав к необходимости немедленно предпринять соответствующие меры для прекращения вмешательства и сохранения намеченного курса. Они обвинили премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу в невыполнении дорожной карты и взятых ранее обязательств.

Члены призвали к скорейшей смене состава миссии ООН. Это связано с отсутствием ее беспристрастности, поскольку некоторых дипломатов уличили в контактах со сторонами конфликта. Кроме того, организация в последние месяцы не содействовала проведению встреч ФПД для принятия последующих мер. Все просьбы по созыву заседаний проигнорированы.

В письме указали на важность реструктуризации политического курса, чтобы определить препятствия на пути реализации дорожной карты. Также потребовали обнародовать содержание Приложения № 13 отчета Комитета по санкциям.

Ранее Высший государственный совет Ливии призвал отложить президентские и парламентские выборы до февраля 2022 года. Голосование предлагается проводить по списковой системе. Одновременно изберут президента, двух его заместителей и премьер-министра.