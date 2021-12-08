Блогер Егор Шип не появится на «Песне года» из-за хамства по отношению к режиссеру

Москва, 8 декабря. Фестиваль «Новая Песня года — 2021» состоялся 5 декабря в ДС «Мегаспорт». На его съемках разразился скандал с участием TikTok-блогера Егора Шипа.

Исполнитель песни «Пикачу» разместил в разделе Stories своего Instagram-аккаунта серию публикаций, в которых нелестно отзывался об организаторах фестиваля. Со слов Шипа, его раздосадовало то обстоятельство, что они якобы перепутали фонограмму, поставив концертный минус. При этом, по словам молодой звезды, у него не был включен микрофон.

Блогер разразился нецензурной тирадой в адрес режиссера концерта и других членов съемочной площадки, транслируя все происходящее в социальных сетях. Как удалось узнать изданию Super, Шип лукавил, говоря о выключенном микрофоне.

«Егор мог спокойно начать петь, но он этого не сделал. И утверждает везде, что у него был выключен микрофон», — рассказала директор концерта Виктория Танес.

Об этом свидетельствует запись с пульта во время шоу. Шип потребовал перезаписать номер, но получил отказ. В конечном итоге ему разрешили продолжить, однако блогер попросил пригласить своего диджея, на что времени уже не было. Поэтому его выступление не появится в эфире на Новый год.

Несколькими днями ранее на съемках «Песни года» певица София Ротару накричала на рабочего во время концерта. Гнев артистки был вызван появлением на сцене работника технической службы.