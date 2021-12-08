Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:11
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
20:58
Весь мир
Италия продолжит строительство скоростного шоссе в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Париже освободили подозреваемого в причастности к убийству Хашогги

Весь мир
В Париже освободили подозреваемого в причастности к убийству Хашогги
jamalkhashoggi.com  /  Jamal Khashoggi

Париж, 8 декабря. Гражданин Саудовской Аравии, арестованный накануне в аэропорту имени Шарля Де Голля по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, был освобожден, так как при опознании личности была допущена ошибка. 

Как сообщают СМИ, при тщательной проверке выяснилось, что задержанный мужчина оказался тезкой разыскиваемого преступника и был одного возраста с ним.

Накануне в 9:30 утра по местному времени 33-летний Халед Аль Отайби был задержан в парижском аэропорту при прохождении пограничного контроля перед вылетом в Эр-Рияд. 

Французская радиостанция RTL со ссылкой на полицейские и судебные источники также утверждала, что этот человек был связан с группой, которая убила известного саудовского диссидента Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году.

Источник в службе безопасности Саудовской Аравии сообщили, что Халед Аль Отайби является очень распространенным именем в королевстве, а истинный преступник на самом деле отбывает срок в саудовской тюрьме вместе со всеми обвиняемыми по делу.

Посольство Саудовской Аравии во Франции, в свою очередь, заявило, что задержанный мужчина не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, и потребовало его немедленного освобождения своего гражданина.

Несколько часов спустя он был отпущен на свободу, сообщили прокуроры.

Саудовский журналист и обозреватель Washington Post Хашогги был ярым критиком политики Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Оппозиционер был убит и предположительно расчленен 2 октября 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле людьми, имеющими тесные связи с высшими эшелонами саудовского правительства и лично бин Салманом.

В февральском отчете американской разведки утверждается, что расправа над диссидентом была согласована с наследным принцем королевства. Сам член монаршей семьи утверждает, что был не в курсе подобной операции. По его словам, он виноват лишь в том, что не сумел предотвратить трагедию.

Халед Аль Отайби является одним из 26 саудовцев, которым Турция заочно предъявила обвинения в убийстве в ходе судебного процесса, начавшегося в октябре 2020 года. Если его признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Двое из 26 человек, которых заочно судят в Турции, являются бывшими помощниками Мухаммада бин Салмана. Ни один саудовский чиновник никогда лично не сталкивался с правосудием в Турции за это убийство.

Аль Отайби также является одним из 17 человек, против которых Министерство финансов США ввело санкции в 2018 году в связи с причастностью к убийству Хашогги.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В Париже освободили подозреваемого в причастности к убийству Хашогги
париж саудовская аравия франция хашогги
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать