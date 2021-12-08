В Париже освободили подозреваемого в причастности к убийству Хашогги

Париж, 8 декабря. Гражданин Саудовской Аравии, арестованный накануне в аэропорту имени Шарля Де Голля по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, был освобожден, так как при опознании личности была допущена ошибка.
Как сообщают СМИ, при тщательной проверке выяснилось, что задержанный мужчина оказался тезкой разыскиваемого преступника и был одного возраста с ним.
A Saudi man arrested in France over the murder of journalist Jamal Khashoggi has been released, with officials saying they arrested the wrong man.— AJ+ (@ajplus) December 8, 2021
French police said Khalid Alotaibi had the same name and age of an ex-royal guard suspected in Khashoggi’s death. pic.twitter.com/0lDkB0PTLv
Накануне в 9:30 утра по местному времени 33-летний Халед Аль Отайби был задержан в парижском аэропорту при прохождении пограничного контроля перед вылетом в Эр-Рияд.
Французская радиостанция RTL со ссылкой на полицейские и судебные источники также утверждала, что этот человек был связан с группой, которая убила известного саудовского диссидента Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году.
One of suspected killers of Saudi journalist Khashoggi arrested in France - RTL https://t.co/EfVGuL6q8x pic.twitter.com/iqhRTtsCoy— Reuters (@Reuters) December 7, 2021
Источник в службе безопасности Саудовской Аравии сообщили, что Халед Аль Отайби является очень распространенным именем в королевстве, а истинный преступник на самом деле отбывает срок в саудовской тюрьме вместе со всеми обвиняемыми по делу.
Посольство Саудовской Аравии во Франции, в свою очередь, заявило, что задержанный мужчина не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, и потребовало его немедленного освобождения своего гражданина.
Несколько часов спустя он был отпущен на свободу, сообщили прокуроры.
A man suspected of being linked to the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi was arrested at Charles de Gaulle Airport in Paris, officials. https://t.co/f8jbhVOXQ0— MSNBC (@MSNBC) December 7, 2021
Саудовский журналист и обозреватель Washington Post Хашогги был ярым критиком политики Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Оппозиционер был убит и предположительно расчленен 2 октября 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле людьми, имеющими тесные связи с высшими эшелонами саудовского правительства и лично бин Салманом.
В февральском отчете американской разведки утверждается, что расправа над диссидентом была согласована с наследным принцем королевства. Сам член монаршей семьи утверждает, что был не в курсе подобной операции. По его словам, он виноват лишь в том, что не сумел предотвратить трагедию.
Халед Аль Отайби является одним из 26 саудовцев, которым Турция заочно предъявила обвинения в убийстве в ходе судебного процесса, начавшегося в октябре 2020 года. Если его признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.
French police have arrested #KhalidAlotaibi, 33, a suspected member of the Saudi Arabian hit squad who murdered and dismembered the journalist Jamal Khashoggi.#EUToday #SaudiArabia pic.twitter.com/LBhctXnhY5— EU today (@EU_today) December 8, 2021
Двое из 26 человек, которых заочно судят в Турции, являются бывшими помощниками Мухаммада бин Салмана. Ни один саудовский чиновник никогда лично не сталкивался с правосудием в Турции за это убийство.
Аль Отайби также является одним из 17 человек, против которых Министерство финансов США ввело санкции в 2018 году в связи с причастностью к убийству Хашогги.