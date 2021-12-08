В Париже освободили подозреваемого в причастности к убийству Хашогги

Париж, 8 декабря. Гражданин Саудовской Аравии, арестованный накануне в аэропорту имени Шарля Де Голля по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, был освобожден, так как при опознании личности была допущена ошибка.

Как сообщают СМИ, при тщательной проверке выяснилось, что задержанный мужчина оказался тезкой разыскиваемого преступника и был одного возраста с ним.

A Saudi man arrested in France over the murder of journalist Jamal Khashoggi has been released, with officials saying they arrested the wrong man.



French police said Khalid Alotaibi had the same name and age of an ex-royal guard suspected in Khashoggi’s death. pic.twitter.com/0lDkB0PTLv — AJ+ (@ajplus) December 8, 2021

Накануне в 9:30 утра по местному времени 33-летний Халед Аль Отайби был задержан в парижском аэропорту при прохождении пограничного контроля перед вылетом в Эр-Рияд.

Французская радиостанция RTL со ссылкой на полицейские и судебные источники также утверждала, что этот человек был связан с группой, которая убила известного саудовского диссидента Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году.

One of suspected killers of Saudi journalist Khashoggi arrested in France - RTL https://t.co/EfVGuL6q8x pic.twitter.com/iqhRTtsCoy — Reuters (@Reuters) December 7, 2021

Источник в службе безопасности Саудовской Аравии сообщили, что Халед Аль Отайби является очень распространенным именем в королевстве, а истинный преступник на самом деле отбывает срок в саудовской тюрьме вместе со всеми обвиняемыми по делу.

Посольство Саудовской Аравии во Франции, в свою очередь, заявило, что задержанный мужчина не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, и потребовало его немедленного освобождения своего гражданина.

Несколько часов спустя он был отпущен на свободу, сообщили прокуроры.

A man suspected of being linked to the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi was arrested at Charles de Gaulle Airport in Paris, officials. https://t.co/f8jbhVOXQ0 — MSNBC (@MSNBC) December 7, 2021

Саудовский журналист и обозреватель Washington Post Хашогги был ярым критиком политики Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Оппозиционер был убит и предположительно расчленен 2 октября 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле людьми, имеющими тесные связи с высшими эшелонами саудовского правительства и лично бин Салманом.

В февральском отчете американской разведки утверждается, что расправа над диссидентом была согласована с наследным принцем королевства. Сам член монаршей семьи утверждает, что был не в курсе подобной операции. По его словам, он виноват лишь в том, что не сумел предотвратить трагедию.

Халед Аль Отайби является одним из 26 саудовцев, которым Турция заочно предъявила обвинения в убийстве в ходе судебного процесса, начавшегося в октябре 2020 года. Если его признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

French police have arrested #KhalidAlotaibi, 33, a suspected member of the Saudi Arabian hit squad who murdered and dismembered the journalist Jamal Khashoggi.#EUToday #SaudiArabia pic.twitter.com/LBhctXnhY5 — EU today (@EU_today) December 8, 2021

Двое из 26 человек, которых заочно судят в Турции, являются бывшими помощниками Мухаммада бин Салмана. Ни один саудовский чиновник никогда лично не сталкивался с правосудием в Турции за это убийство.

Аль Отайби также является одним из 17 человек, против которых Министерство финансов США ввело санкции в 2018 году в связи с причастностью к убийству Хашогги.