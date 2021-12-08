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Анекдот Норкина о подписантах Беловежских соглашений развеселил студию «Места встречи»

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 20:26
Общество
Анекдот Норкина о подписантах Беловежских соглашений развеселил студию «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 8 декабря. Анекдот телеведущего программы «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина о подписантах Беловежских соглашений поднял настроение аудитории.

Гости студии и Норкин в ходе передачи обсуждали распад СССР и его последствия. По словам ведущего, историческая оценка подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года появилась очень быстро. Далее он рассказал смешную шутку об истинном отношении народа к Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу. Герои анекдота летят на самолете, начал телеведущий «Места встречи».

«И вдруг Шушкевич говорит: "Борис Николаевич, а вот как вы думаете, если наш самолет сейчас упадет, кто больше расстроится, белорусы или россияне?". Ельцин говорит: "Украинцы". Он (Шушкевич. – Прим. ред.) говорит: "Почему?". "Потому что Кравчука с нами нет"», – закончил он свой юмористический рассказ, который сразил студию «Места встречи» наповал.

Также, по мнению ведущего, подписание соглашений испортило карму легендарному российскому заповеднику. Потому что теперь, когда речь заходит о Беловежской пуще, люди вспоминают не животных и лес или музыкальное произведение коллектива «Песняры», а про коньячок без закусок во время упразднения Советского Союза, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи «Место встречи» давним анекдотом про российского политика Анатолия Чубайса. По его словам, он является уникальным человеком в истории государства.

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