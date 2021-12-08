Россиян предупредили о возможном подорожании авиаперелетов

Москва, 8 декабря. Средняя стоимость керосина за ноябрь выросла более чем на 5%. Это может привести к росту цен на авиабилеты, сообщает агентство «Эхо севера».

По расчетам аналитиков, подорожание керосина спровоцирует подорожание авиабилетов в диапазоне от 5% до 10%. На этом фоне председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в очередной раз предложил ввести в стране систему, которая будет регулировать рынок авиационного топлива и защитит отрасль от «улетных цен».

Российские авиакомпании в октябре смогли получить примерно 3,5 млрд рублей из госбюджета страны в качестве компенсации за резкий скачок стоимости реактивного топлива.

Тем временем Минтранс решил, что наличие QR-кодов у авиапассажиров не будет обязательным на этапе покупки авиабилетов. Сертификат о вакцинации станут проверять только при регистрации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».