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Создатели сериала по мотивам Halo покажут дебютный трейлер на The Game Awards 2021

Общество
Создатели сериала по мотивам Halo покажут дебютный трейлер на The Game Awards 2021
halowaypoint.com  /  Microsoft

Лос-Анджелес, 8 декабря. Разработчики сериала по мотивам компьютерного шутера Halo опубликовали новый тизер. Больше подробностей про проект и дебютный трейлер авторы представят на игровой премии The Game Awards 2021.

Новый сериал был анонсирован еще в 2018 году. Трудности в создании проекта из-за пандемии коронавируса привели к тому, что права на проект перешли от телеканала Showtime к кинокомпании Paramount. Первый тизер был представлен в этом году 15 ноября. В главных ролях сыграли канадский актер Пабло Шрайбер и американская актриса Джен Тейлор, которая занималась озвучкой ИИ в играх.

Ранее сообщалось, что дебютный трейлер сиквела «Соника в кино» также будет представлен во время церемонии награждения игровой премии The Game Awards 2021. Создатели фильма опубликовали первый постер кинокартины, на котором изображен главный персонаж, Тейлз и доктор Эггман, которого озвучит актер Джим Кэрри.

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игры сериал трейлер halo
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