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Байден: у НАТО нет обязательств отправлять войска для защиты Украины

Армия
Байден: у НАТО нет обязательств отправлять войска для защиты Украины
flickr.com  /  Center for American Progre

Вашингтон, 8 декабря. Североатлантический альянс во главе с США не имеют обязательств по отправке войск для защиты Украины в случае обострения обстановки, заявил американский лидер Джо Байден.

Он уточнил, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения военной силы из-за разногласий с Россией по Украине.

«У нас есть моральное и юридическое обязательство, в соответствии со статьей пятой (о коллективной обороне), перед нашими союзниками по НАТО, если они подвергнутся нападению. Это священное обязательство. Это обязательство... не распространяется на Украину», — сказал Байден журналистам.

Ранее США выступили за создание переговорного механизма для диалога с Россией и НАТО по Украине. Выбранный способ должен отвечать обеспокоенности Вашингтона, Москвы и стран Альянса.

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украина сша нато байден
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