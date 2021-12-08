Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:11
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
20:58
Весь мир
Италия продолжит строительство скоростного шоссе в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Беспалов: цены на автомобили в России будут расти быстрее инфляции

Экономика
Аналитик Беспалов: цены на автомобили в России будут расти быстрее инфляции
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 8 декабря. Средняя стоимость автомобиля в России в ближайшее время продолжит увеличиваться быстрее уровня инфляции, заявил аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов.

Российские заемщики с января по ноябрь текущего года оформили более 930 тысяч автомобильных кредитов на сумму 1 трлн рублей. Данный показатель является абсолютным рекордом и в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 года. Несмотря на дефицит автомобилей и рост цен, в декабре объем продаж может составить еще 100 млрд рублей.

«При этом ожидаемое нами сохранение дефицита автомобилей указывает на вероятное сохранение негативной динамики рынка как минимум в первые месяцы следующего года. Как следствие, рост себестоимости в сочетании с недостаточным предложением приведут к тому, что в ближайшие месяцы средние цены на автомобили будут по-прежнему расти быстрее инфляции, в том числе за счет увеличения доли более дорогих автомобилей с дополнительными опциями в общей структуре продаж», — добавил Беспалов.

Дилеры в России были вынуждены отказаться от новогодних распродаж из-за дефицита автомобилей, заявил ранее директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. Рынок продолжает падать уже четвертый месяц подряд из-за проблем с поставками электронных компонентов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Беспалов: цены на автомобили в России будут расти быстрее инфляции
втб капитал дефицит авто цены на автомобили Владимир Беспалов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать