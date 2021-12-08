Аналитик Беспалов: цены на автомобили в России будут расти быстрее инфляции

Москва, 8 декабря. Средняя стоимость автомобиля в России в ближайшее время продолжит увеличиваться быстрее уровня инфляции, заявил аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов.

Российские заемщики с января по ноябрь текущего года оформили более 930 тысяч автомобильных кредитов на сумму 1 трлн рублей. Данный показатель является абсолютным рекордом и в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 года. Несмотря на дефицит автомобилей и рост цен, в декабре объем продаж может составить еще 100 млрд рублей.

«При этом ожидаемое нами сохранение дефицита автомобилей указывает на вероятное сохранение негативной динамики рынка как минимум в первые месяцы следующего года. Как следствие, рост себестоимости в сочетании с недостаточным предложением приведут к тому, что в ближайшие месяцы средние цены на автомобили будут по-прежнему расти быстрее инфляции, в том числе за счет увеличения доли более дорогих автомобилей с дополнительными опциями в общей структуре продаж», — добавил Беспалов.

Дилеры в России были вынуждены отказаться от новогодних распродаж из-за дефицита автомобилей, заявил ранее директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. Рынок продолжает падать уже четвертый месяц подряд из-за проблем с поставками электронных компонентов.