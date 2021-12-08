В «Молдовагазе» заявили, что «Газпром» ежедневно получает переводы в счет долга

Кишинев, 8 декабря. «Молдовагаз» ежедневно переводит российскому холдингу «Газпром» часть денежных средств в счет погашения задолженности, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан.

В конце ноября АО «Молдовагаз» перевело ПАО «Газпром» 74 млн долларов за природный газ, купленный в октябре 2021 года в рамках контракта, заключенного сроком на пять лет. В тот же день российская компания подтвердила факт оплаты.

«У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги "Газпрому"», — подчеркнул Чебан в беседе с РИА Новости.

Россия ранее нарастила транзит голубого топлива через украинскую территорию. «Оператор ГТС Украины» транспортировал 334 млн кубометров топлива в Молдавию и 297 млн «кубов» в Польшу. Основным направлением транзита выступает Словакия — 80% от всех объемов, экспортируемых через Украину.