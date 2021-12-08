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«Яндекс Станция» второго поколения появится в продаже в первой половине 2022 года

Общество
«Яндекс Станция» второго поколения появится в продаже в первой половине 2022 года
yandex.ru  /  Яндекс

Москва, 8 декабря. «Яндекс» представил новую умную колонку «станция» второго поколения, сообщили в пресс-службе российской компании.

Новая колонка будет представлять собой два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт. Отмечается, что ее можно будет объединять в стереопару с любой другой колонкой от «Яндекса». Обновленная «станция» будет иметь более тонкий силуэт. Новое устройство будет представлено в четырех цветах: кобальт, антрацит, медный и песочный.

По словам главы умных устройств «Яндекса» Сергея Мельника, первая «станция», вышедшая в 2018 году, была хорошо принята пользователями. Он отметил, что на сегодня продано больше 2 млн устройств с голосовым помощником «Алиса». В новой модели будет изменен звук, дизайн и сделан акцент на умном доме.

Ранее «Яндекс» представил фильм под названием YaC (Yet Another Conference), в котором рассказывается о развитии компании. Журналистка Ирина Шихман поговорила с управляющим директором Тиграном Худавердяном и вместе с ним побывала в разных местах «Яндекса».

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яндекс станция колонка
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