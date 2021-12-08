Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:10
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
20:58
Весь мир
Италия продолжит строительство скоростного шоссе в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Съемки в «Песне года» закончились для Кудрявцевой больницей и капельницами

Шоу-бизнес
Съемки в «Песне года» закончились для Кудрявцевой больницей и капельницами
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 8 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась историей своих неудач, которые преследуют ее после концерта «Песня года». Кудрявцева вынуждена даже была обратиться к медикам за помощью из-за судорог ног.

Кудрявцева рассказала, что это стало следствием работы на «Песне года». Проведя на высоких каблуках более шести часов, Кудрявцева заработала боль в спине и судороги, пишет kp.ru.

«На «Песне года» шесть часов на каблуках, после чего у меня сводит ногу судорогой. Ничего не помогает, ни иголки, ни массаж, ни растирания. В общем, всю ночь у меня сводило ногу судорогой. Я даже вызвала скорую, мне там что-то прокапали», — пожаловалась знаменитость.

По словам звездной телеведущей, медики категорически запретили ей носить туфли на каблуках из-за грыжи в позвоночнике, но Кудрявцева проигнорировала их совет. Она заявила, что после бессонной ночи направилась в больницу, где ей ставили электрические банки, а потом вкололи иголки под током.

Кроме того, бывший возлюбленный знаменитости Сергей Лазарев опозорил ее, вырвав на сцене клок волос, что привело к потере голоса и настоящей истерике.

Кудрявцева последнее время страдает от многочисленных проблем со здоровьем. После того как у телезвезды лопнула силиконовая грудь, она упала с лестницы, находясь в загородном доме, и сломала позвоночник. Также Кудрявцева постоянно жалуется на сильные головные боли.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева устроила скандал на Почте России после того, как сотрудники отделения отказали ей в обслуживании из-за нежелания надеть медицинскую маску.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Съемки в «Песне года» закончились для Кудрявцевой больницей и капельницами
здоровье лера кудрявцева песня года
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать