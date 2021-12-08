Съемки в «Песне года» закончились для Кудрявцевой больницей и капельницами

Москва, 8 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась историей своих неудач, которые преследуют ее после концерта «Песня года». Кудрявцева вынуждена даже была обратиться к медикам за помощью из-за судорог ног.

Кудрявцева рассказала, что это стало следствием работы на «Песне года». Проведя на высоких каблуках более шести часов, Кудрявцева заработала боль в спине и судороги, пишет kp.ru.

«На «Песне года» шесть часов на каблуках, после чего у меня сводит ногу судорогой. Ничего не помогает, ни иголки, ни массаж, ни растирания. В общем, всю ночь у меня сводило ногу судорогой. Я даже вызвала скорую, мне там что-то прокапали», — пожаловалась знаменитость.

По словам звездной телеведущей, медики категорически запретили ей носить туфли на каблуках из-за грыжи в позвоночнике, но Кудрявцева проигнорировала их совет. Она заявила, что после бессонной ночи направилась в больницу, где ей ставили электрические банки, а потом вкололи иголки под током.

Кроме того, бывший возлюбленный знаменитости Сергей Лазарев опозорил ее, вырвав на сцене клок волос, что привело к потере голоса и настоящей истерике.

Кудрявцева последнее время страдает от многочисленных проблем со здоровьем. После того как у телезвезды лопнула силиконовая грудь, она упала с лестницы, находясь в загородном доме, и сломала позвоночник. Также Кудрявцева постоянно жалуется на сильные головные боли.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева устроила скандал на Почте России после того, как сотрудники отделения отказали ей в обслуживании из-за нежелания надеть медицинскую маску.