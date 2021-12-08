Беременная любовница экс-бойфренда Хлои Кардашьян начала сливать секреты о семье модели

Лос-Анджелес, 8 декабря. Модель Хлои Кардашьян рискует оказаться в центре очередного скандала из-за бывшего избранника Тристана Томпсона. Так, любовница баскетболиста решила поделиться тайнами семьи в отместку спортсмену.

Хлои Кардашьян продолжает расплачиваться за неудачные отношения с Тристаном Томпсоном: когда-то модель увела возлюбленного у беременной избранницы, а затем сама оказалась в аналогичном положении и узнала об изменах бойфренда накануне родов. Затем пара решила помириться, но баскетболист тайно закрутил роман с фитнес-тренером.

Как оказалось, новая пассия спортсмена также забеременела. Томпсон попытался откупиться от нее суммой в 75 тысяч долларов и просил сделать аборт, но оскорбленная девушка решила отомстить. Теперь она сливает неприятные секреты о семействе Кардашьян-Дженнер.

Так, по ее словам, Кайли Дженнер изменила своему бойфренду Трэвису Скотту с рэпером Джейком. Новость кажется особенно неприятной на фоне предстоящего пополнения в семье знаменитостей.

Кроме того, слив инсайдов начался на фоне скандала после концерта Скотта, где несколько зрителей погибли в результате давки. Тогда Дженнер решила поддержать избранника и выразила соболезнования покойным и пострадавшим.