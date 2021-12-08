Росстат сообщил об ускорении инфляции в ноябре

Москва, 8 декабря. Годовое значение инфляции по итогам ноября снова выросло, темпы роста цен увеличились. Однако часть продуктов показывает обратную общей динамику, сообщил Росстат.

За предыдущий месяц сильнее всего подорожала капуста — на 8,2% в годовом выражении, огурцы — на 7,7%, яйца — 5,8%. Из морепродуктов это в большей степени коснулось кальмаров (+4,3%) и сельди (+3,8%).

В то же время заметно снизилась стоимость лимонов (-14,6%) и апельсинов (-6,1%). А вот яблоки, груши и бананы подешевели незначительно (-1,4%).

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал не допустить перебоев в работе сельского хозяйства. По его словам, ситуация с химическими и азотными удобрениями не должна влиять на продуктовые цены,

Текущий уровень продовольственной инфляции вызывает недовольство у 50% опрошенных сервисом SuperJob. У 17% респондентов негативные чувства провоцирует подорожание бензина, сообщает INFOX.