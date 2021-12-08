Психолог Яничева пояснила, чем хороша и чем опасна «Линия токсичности»

В конце ноября сервис доставки еды Grow Food запустил «Линию токсичности», позвонить на которую мог любой желающий. В течение дня горячая линия давала людям возможность выговориться и получить совет специалиста, а спектр проблем, с которыми можно обращаться, был неограничен. В чем польза и возможные минусы такой акции поддержки для уставших взрослых, мы спросили у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

На ум эксперта сразу пришла ассоциация о практике, которую много лет используют в японских деловых компаниях. Речь о знаменитых комнатах для «избиения» начальников — специальных помещениях, где сотрудник может отдубасить манекен с изображением босса или коллеги и подобным образом снять стресс. Однако необходимую эмоциональную разрядку можно получить и другим путем, а именно — попросту выговориться о своих проблемах.

«И в этом смысле понятен посыл, но далеко не у всех людей такая возможность в жизни есть. Нет такого человека, который выслушает, а к специалисту не каждый пойдет, к тому же, это может быть разовая вспышка каких-то переживаний. И в этом плане возможность человека выговориться, конечно, снижает напряжение. Это не решает все проблемы, это только первый шаг, но он вполне возможный», — говорит психолог.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Другое дело, что название «Линия токсичности» кажется не совсем удачным для такой затеи. Растиражированное ныне понятие «токсичный» у многих людей ассоциируется с возможностью переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого. Путь такого переноса работает как разовая акция, но не полезен в долгосрочной перспективе.

«И второй очень важный момент — что за этим последует и кто вообще это регулирует. К сожалению, поскольку все это связано с интернетом, то есть большая вероятность, что люди, которым надо выпустить свою злость, получив такую возможность, просто будут этим упиваться. Могут найтись люди, которые просто будут делать не очень хорошие высказывания в адрес тех, кто совершенно справедливо указал на их ошибки или обоснованно отказал в их просьбе. То есть плохо, когда это не очень регулируемая история, и может всплыть какая-то конфиденциальная информация. И вот здесь риски очень большие», — заключает Татьяна Яничева.

Выходит, высказанное напряжение — это первый шаг к тому, чтобы справиться со стрессом, и в краткосрочной перспективе все средства хороши, будь то «Линия токсичности» или комната для битья «боссов». Однако чтобы сделать свою жизнь более спокойной и развить в себе умение справляться с негативом, нужно прибегнуть к более серьезным подходам, например, начать работать со специалистом.

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Ранее психолог Татьяна Яничева оценила намерения Apple разработать технологию диагностики депрессии и когнитивных нарушений с помощью датчиков, встроенных в айфоны. По словам специалиста, идея звучит спорно с точки зрения этичности, а у некоторых людей такие функции телефона могут повысить общее чувство тревожности.