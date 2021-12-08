Искусственный интеллект поможет сохранить природу Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 8 декабря. Участники хакатона WildHack, организованного Кроноцким заповедником, разработали цифровые решения для сохранения заповедной природы Камчатского края.

Хакатон длился три дня, в течение которых школьники, студенты и опытные IT-специалисты работали над девятью разными задачами. В рамках поставленных задач участники использовали искусственный интеллект, сообщили в пресс-службе заповедника «Ленте.ру».

Всего в разработке цифровых решений участвовало 102 команды — около 500 человек. Жюри выбрало три команды победителей, по одной в каждой из возрастных категорий. Главным призом станет поездка на Камчатку летом 2022 года.

Команда студентов «НеКамчатские Зайцы» придумала, как автоматически распознавать на фото и видео животных с помощью нейросети. А в номинации «IT-специалисты» победила команда «У нас лапки» с решением, предназначенным для автоматического подсчета рыб, проплывающих в определенном месте.

Камчатский край становится все более популярным у путешественников. Особенно туристический поток увеличился за время пандемии коронавирусной инфекции.