Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:10
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
20:58
Весь мир
Италия продолжит строительство скоростного шоссе в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Искусственный интеллект поможет сохранить природу Камчатского края

Общество
Искусственный интеллект поможет сохранить природу Камчатского края
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 8 декабря. Участники хакатона WildHack, организованного Кроноцким заповедником, разработали цифровые решения для сохранения заповедной природы Камчатского края.

Хакатон длился три дня, в течение которых школьники, студенты и опытные IT-специалисты работали над девятью разными задачами. В рамках поставленных задач участники использовали искусственный интеллект, сообщили в пресс-службе заповедника «Ленте.ру».

Всего в разработке цифровых решений участвовало 102 команды — около 500 человек. Жюри выбрало три команды победителей, по одной в каждой из возрастных категорий. Главным призом станет поездка на Камчатку летом 2022 года.

Команда студентов «НеКамчатские Зайцы» придумала, как автоматически распознавать на фото и видео животных с помощью нейросети. А в номинации «IT-специалисты» победила команда «У нас лапки» с решением, предназначенным для автоматического подсчета рыб, проплывающих в определенном месте.

Камчатский край становится все более популярным у путешественников. Особенно туристический поток увеличился за время пандемии коронавирусной инфекции.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Искусственный интеллект поможет сохранить природу Камчатского края
камчатка искусственный интеллект заповедник природа хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать