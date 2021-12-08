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Решетников заявил о готовности России противостоять угрозам финансовой изоляции

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 19:49
Экономика
Решетников заявил о готовности России противостоять угрозам финансовой изоляции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Россия внимательно относится к угрозам финансовой изоляции и готова к различным сценариям развития обстановки на международной арене, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Глава ведомства заверил, что правительство готово к любым вариантам санкций. Экономика страны, по его словам, «существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить».

«Мы за эти годы существенно нарастили свой суверенитет над всеми сферами финансовой жизни, финансовую устойчивость, резервы. Но главный залог — это, конечно, развитие нашей экономики, которое показало, что она существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить», — добавил Решетников.

В Минэкономразвития ранее заявили, что инфляционные ожидания окажутся выше прогнозов правительства и Центробанка. Кроме того, министр обратил внимание на «существенный разгон» мировой инфляции, который отразится и на России.

Среди вероятных ограничений в отношении России страны Запада рассматривают блокировку конвертации рублей в доллары и евро, а также отключение от платежной системы SWIFT, уточняет INFOX.

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санкции минэкономразвития санкции против россии решетников финансовая изоляция
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