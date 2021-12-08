Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Челси» в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Тренерский штаб «Зенита» определил состав команды на матч Лиги чемпионов с «Челси». В него не был включен форвард Артем Дзюба.

Заключительную встречу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов проведет петербургский «Зенит» 8 декабря. Соперником сине-бело-голубых станет лондонский «Челси».

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком уже определил состав на предстоящий матч. С первых минут на поле «Газпром Арены» выйдут Кержаков, Барриос, Сантос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий, а также Азмун. Форвард Артем Дзюба остался в запасе команды. Состав «Челси» на матч в Петербурге, который начнется в 20:45 по московскому времени, выглядит следующим образом: Кепа, Лукаку, Кристенсен, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, а также Сарр.

Ранее Артем Дзюба выразил соболезнования в связи с кончиной Игоря Гамулы. Известный украинский тренер ушел из жизни в возрасте 61 года.