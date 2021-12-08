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Нардеп Бурмич объяснил, почему Путин с Байденом могли обсуждать сворачивание «украинского проекта»

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 20:39
Политика
Нардеп Бурмич объяснил, почему Путин с Байденом могли обсуждать сворачивание «украинского проекта»
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 8 декабря. Главной темой переговоров Владимира Путина и Джо Байдена действительно была Украина, но явно не с того ракурса, как этого ждали в Киеве и в некоторых странах ЕС.

Своими предположениями об истинном содержании переговоров российского и американского президентов с ведущими украинского канала NEWSONE поделился народный депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Анатолий Бурмич, подчеркнув, что он уверен в своих расчетах как минимум на 90%. Поэтому, по его словам, можно сказать, что он раскрывает реальные и крайне неприятные для Киева подробности беседы лидеров двух сверхдержав.

Парламентарий напомнил, что США еще в 2013 году соорудили некую комбинацию, с помощью которой хотели если не уничтожить, то хотя бы ослабить Россию. Однако геополитическое противостояние только сыграло на руку РФ, сделав ее еще сильнее. Развивать эту формулу американцы не могут, так как это стало уже по-настоящему опасно. США как государство и уж тем более какой-никакой гегемон оказались под угрозой. Поэтому Штатам нужно спешно и безболезненно закрыть эту комбинацию, то есть свернуть так называемый украинский проект. Вот об этом, скорее всего, и разговаривал так долго Джо Байден с Владимиром Путиным.

Нардеп Бурмич объяснил, почему Путин с Байденом могли обсуждать сворачивание «украинского проекта»
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Когда это все затевалось в 2013 году у США была простая задача — поставить Россию на колени. Было много разных способов. Дошли до того, что подвязалась и Украина. Да, ее обманули, но ввязали в эту геополитическую разборку. Ожидания были просты — Россия упадет, развалится и мы будем как в 90-е вволю грабить. Вот она мечта Запада — добраться до ресурсов РФ. В результате этой комбинации Россия стала сильнее, гораздо сильнее, более того, она стала угрозой для США. И они понимают, что нужно остановиться, пока не погибнут. Но в Украине вся вертикаль власти и госсистема заточена под борьбу с РФ. Вчера два крупнейших игрока встретились и обсуждали, как теперь избавиться от Украины, безболезненно свернуть проект, который всем мешает», — заверил студию народный депутат.

Бурмич выразил уверенность в том, что на встрече никто и не упомянул о транзите газа через Украину. Это как раз для США не проблема. Они сейчас так же, как в 90-х с ядерным оружием, могут в два счета распилить и вывезти украинскую ГТС. Обсуждалась проблема куда более экзистенциальная и глобальная — как безболезненно для всех закрыть неудачную комбинацию США, первым делом избавившись от Украины.

Ранее украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский объяснил, как Байден всех перехитрил с «Северным потоком — 2».

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Все новости / Политика / Нардеп Бурмич объяснил, почему Путин с Байденом могли обсуждать сворачивание «украинского проекта»
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