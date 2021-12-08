В результате огромных многомесячных усилий, приложенных группой молодых церковных служителей, в Сирии открылась первая рождественская деревня.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий и пообщался с местным пастором.

Как отметил священнослужитель греческой православной церкви Святого Николая Низар Мбарди, подготовка к реализации рождественского проекта велась исходя из расхожего выражения «готовить народ к победе».

«Задача таких проектов, как наш — помочь людям увидеть божий замысел. Мы стремимся передать чувство божественной любви и заставить людей почувствовать, что они призваны сосуществовать друг с другом в мире. Мы всегда напоминаем, что проходим свой путь вместе при любых обстоятельствах», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Священнослужитель поделился, что в этом году организаторам пришла мысль разместить в пещере вертепную композицию, демонстрирующую сцену Рождения Христа. Можно увидеть ангелов и волхвов, а также небольшую сцену в пещере, последовавшую после Рождества.

Благодаря этой инсталляции посетитель получает возможность увидеть, как жили люди в то время и в тех условиях. Ведь пока кто-то был в состоянии страха и скрывался от гонений, другие ожидали Рождения Христа.

«Все это делается прежде всего для нашей страны и нашей молодежи. Мы по-прежнему активно работаем для их блага. Я счастлив, что мы сейчас находимся в ожидании будущего и новой жизни», — отметил Низар Мбарди.

Федеральное агентство новостей /

В целом Сирия, как и другие страны, ведет активную подготовку к рождественским праздникам. Ранее стало известно, что в греческой православной церкви Дамаска состоялась служба по случаю дня памяти святого Николая Чудотворца. Группа епископов, священников и простых верующих приняла участие в мероприятии.