Санкт-Петербург, 8 декабря. Украина привлекла подразделения информационно-психологических операций (ИПсО) для нагнетания истерии вокруг заявлений западных СМИ о якобы готовящемся российском «вторжении».

Издание «Народные Новости» пишет, что Киев стремится втянуть Россию в новую холодную войну с помощью агрессивных заявлений и заигрываний с Западом. Авторы публикации заявили, что подразделения ИПсО украинской армии пытаются выйти на острие удара в борьбе с Россией.

Отмечается, что Киев начал кампанию по дискредитации любых неподконтрольных ему источников информации, вплоть до аккаунтов в социальных сетях и блогеров. Таким образом, по мнению экспертов, украинская сторона готовит почву для информационной изоляции на случай войны. Подчеркивается, что ИПсО используются для создания информационной картинки «двух Украин».

«Одна внутренняя, накачивающая своих жителей военной истерией, заставляющая принимать любые совершаемые своими войсками военные преступления. Вторая — внешняя, для Запада, повествующая о супердемократичной и либеральной Украине», — говорится в статье.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что у России нет агрессивных планов в отношении Киева. Там назвали сообщения о якобы готовящемся «вторжении» вбросами, которые тиражируются западными СМИ.