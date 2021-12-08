Андрей Федорцов вспомнил новогоднюю ночь в тамбуре поезда с Хабенским

Москва, 8 декабря. Актер Андрей Федорцов поделился воспоминаниями о новогодней ночи, которую до сих пор считает особенной. Артист вспомнил, что провел тот праздник в поезде в компании коллеги Константина Хабенского.

Федорцов признался, что самый необычный Новый год встретил во время работы над сериалом «Убойная сила», в котором он играл вместе с кинозвездой Константином Хабенским. Однажды актеры отправились в путешествие на поезде — оно выпало на новогоднюю ночь. Артист признался, что встретил бой курантов с коллегой по съемочной площадке в тамбуре и до сих пор считает тот праздник особенным.

«Помню, как пошли покурить в тамбур, где нас закрыли с двух сторон. В те времена, а это было, кажется, в 2002-м, в новогоднюю ночь закрывали поезда, чтобы они не шатались. И вот мы Новый год отметили в тамбуре, просидели до половины второго ночи», — поделился артист в интервью изданию «Собеседник».

Федорцов также вспомнил худший Новый год в своей жизни. Так, актера пригласили к себе студентки театрального института. Тогда звезда «Убойной силы» напился и проснулся от холода в чужой квартире.

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