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Андрей Федорцов вспомнил новогоднюю ночь в тамбуре поезда с Хабенским

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 19:38
Шоу-бизнес
Андрей Федорцов вспомнил новогоднюю ночь в тамбуре поезда с Хабенским
 /  Денис Сорокин

Москва, 8 декабря. Актер Андрей Федорцов поделился воспоминаниями о новогодней ночи, которую до сих пор считает особенной. Артист вспомнил, что провел тот праздник в поезде в компании коллеги Константина Хабенского.

Федорцов признался, что самый необычный Новый год встретил во время работы над сериалом «Убойная сила», в котором он играл вместе с кинозвездой Константином Хабенским. Однажды актеры отправились в путешествие на поезде — оно выпало на новогоднюю ночь. Артист признался, что встретил бой курантов с коллегой по съемочной площадке в тамбуре и до сих пор считает тот праздник особенным.

«Помню, как пошли покурить в тамбур, где нас закрыли с двух сторон. В те времена, а это было, кажется, в 2002-м, в новогоднюю ночь закрывали поезда, чтобы они не шатались. И вот мы Новый год отметили в тамбуре, просидели до половины второго ночи», — поделился артист в интервью изданию «Собеседник».

Федорцов также вспомнил худший Новый год в своей жизни. Так, актера пригласили к себе студентки театрального института. Тогда звезда «Убойной силы» напился и проснулся от холода в чужой квартире.

Дизайнер Наталья Преображенская между тем поделилась советами по подготовке к Новому году. Эксперт рассказала об удачных цветовых сочетаниях и восточных традициях.

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Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Федорцов вспомнил новогоднюю ночь в тамбуре поезда с Хабенским
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