Байден: США не рассматривают применение военной силы из-за разногласий с РФ по Украине

Вашингтон, 8 декабря. Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения военной силы в связи с разногласиями с Москвой по украинскому вопросу, заявил американский лидер Джо Байден.

Он добавил, что Североатлантический альянс во главе с США планирует изучить вопрос о предоставлении гарантий безопасности России. Однако глава РФ Владимир Путин предупрежден, что против Москвы будут введены суровые экономические санкции в случае «вторжения» на Украину, уточнил Байден.

При этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон готов выслушать предложения Москвы по теме безопасности. По его мнению, Совет Россия — НАТО будет хорошим способом обмена мнениями, передает RT. Стоит отметить, что США выступили за создание механизма по проведению переговоров с Россией и НАТО для стабилизации обстановки на Украине.