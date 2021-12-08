Третья жена Градского наняла адвоката для борьбы с наследниками за имущество артиста

Москва, 8 декабря. Экс-супруга композитора Александра Градского Ольга готовится присоединиться к процессу раздела имущества артиста. Бывшая избранница звезды выбрала адвоката для разбирательств с наследниками.

Композитор Александр Градский ушел из жизни 28 ноября, однако родственники артиста уже начали задумываться о разделе имущества покойного. Так, третья супруга звезды Ольга Градская обратилась к адвокату — вероятно, она решительно настроена в борьбе за наследство экс-мужа.

Предположительно, бывшую супругу композитора волнует творческое наследие, в том числе библиотека, в которой содержится архив личных переписок и статей Градского. Кроме того, источники, близкие к семье артиста утверждают в беседе с сайтом mk.ru, что Градская не имеет доступа к имуществу бывшего мужа.

«Судя по всему, Коташенко (последняя жена артиста) уже все вывозит оттуда. Куда, зачем – никто не знает. А это нужно разбирать, заниматься этим», — поделились инсайдеры.

Среди наследства Градского его экс-супруге может достаться коттедж в Наро-Фоминском районе. СМИ сообщают, что дом уже давно принадлежит бывшей возлюбленной, а не самому артисту.