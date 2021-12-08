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Минэкономразвития: инфляция по итогам года превысит прогнозы ЦБ и кабмина

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 19:41
Экономика
Минэкономразвития: инфляция по итогам года превысит прогнозы ЦБ и кабмина
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 декабря. Инфляция в России по итогам текущего года превысит прогнозы правительства и Центробанка и будет в близи 8%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что главная проблема экономики и населения — рост инфляции. Он отметил, что на конец ноября показатель составил 8,4%. При этом в следующем году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

«Безусловно, тут есть некий пик, потому что она (инфляция. — Прим. ФАН) "соскочила" с 8,1% до 8,4%. У нас в принципе достаточно сильный рост был уже и в прошлом году — это как бы нам в базе "встанет". В то же время понятно, что она (инфляция. — Прим. ФАН), по оценкам, будет вокруг диапазона "8% плюс" по итогам этого года», — пояснил Решетников.

Кроме того, министр обратил внимание на «существенный разгон мировой инфляции». Данный фактор продолжит действовать и в 2022 году. Таким образом, Россия столкнется с инфляционным давлением.

Премьер-министр Михаил Мишустин, обсуждая итоги исполнения федерального бюджета за девять месяцев, указал, что экономика «вернулась к уверенному росту». Благодаря мерам поддержки населения и бизнеса укрепилась финансовая дисциплина, цитирует его INFOX.

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Все новости / Экономика / Минэкономразвития: инфляция по итогам года превысит прогнозы ЦБ и кабмина
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