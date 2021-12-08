Влад Лисовец назвал возвращение стиля 1970-х главным трендом конца года

Москва, 8 декабря. Стилист Влад Лисовец рассказал о главных тенденциях уходящего года и объяснил, на какие следует обратить внимание в модных экспериментах.

Модные тенденции становятся все более непредсказуемыми: еще недавно в тренде были 1980-е годы, как в гардероб начали возвращаться 1990-е. Стилист Влад Лисовец уверен: модницам не стоит бояться экспериментировать, главное — не ошибиться с базой при выборе наряда.

«В моду возвращаются лаковые и ткани, в моду входит бархат. Все более приталенными становятся пиджаки, силуэт становится более приталенный. Берем за базу стилистику 1970-х: обувь на платформе, грубый каблук. Самый популярный цвет, который чаще всего встречается, это розовый, но не бойтесь цветов 1970-х», — поделился стилист в беседе с Общественной службой новостей.

Лисовец также отметил, что в моду стали возвращаться женственные силуэты, несмотря на устойчивый тренд на массивные предметы гардероба. Безошибочный вариант — расклешенные джинсы с завышенной талией. При этом обтягивающие брюки следует убрать подальше в шкаф, в тренде свободный крой.

Стилист Эвелина Хромченко также представила зрителям модный наряд на каждый день. Так, эксперт предложила женщинам сделать выбор в пользу массивной обуви на плоской подошве, объемной куртке яркой расцветки и свободные брюки.