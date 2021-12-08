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Мать Тимати заявила, что не понимает своих взрослых сыновей

Шоу-бизнес
Мать Тимати заявила, что не понимает своих взрослых сыновей
instagram.com  /  @simona280

Москва, 8 декабря. Мать музыканта Тимати Симона Юнусова рассказала о трудностях в отношении со своими взрослыми сыновьями. Своими размышлениями на тему взросления детей мама рэпера поделилась в соцсети Instagram.

По словам матери Тимати, после рождения ребенка матери всячески стараются ему помочь примером, разговорами, но в один момент взрослые дети могут грубо ответить. Она отметила: после этого понимаешь, что ребенок вырос и абсолютно прав в своем поведении.

«В молодости мы мечтаем о ребенке, и вот ты уже чувствуешь его шевеление, потом потрясение от рождения, первое прикладывание к груди... Прислушиваешься, дышит или нет! Потом нервы от того, что не понимаешь причину плача, первый ужас от болезней, слезы от усталости, стресс от детского сада, потом от школы, от приводов в милицию, от того, что твое чадо не понимает, чего он хочет от жизни. Стараешься помочь примером, разговорами и вдруг... наступает момент, когда твой бородатый ребенок вдруг говорит: «Не лезь в мою жизнь! Я все решу сам!» И ты понимаешь, что он вырос и абсолютно прав, но ты не замечаешь его мускулов и бороды, даже внуков!» — поделилась 62-летняя мама Тимати в личном блоге.

Женщина рассказала, что не часто звонит своим сыновьям, но по одному произнесенному их слову может понять, стоит ли продолжать разговор или оставить его до лучших времен. По ее словам, матерям очень больно от этого. Симона Юнусова призвала повзрослевших детей быть терпимее к родителям, ведь им самим предстоит перенести подобное отношение от своих наследников.

Ранее Тимур Юнусов, более известный под сценическим псевдонимом Тимати, пополнил свой автопарк новой коллекционной новинкой. Основатель лейбла Black Star купил Mercedes-Benz 300SL.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Тимати заявила, что не понимает своих взрослых сыновей
мать тимати отношения
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