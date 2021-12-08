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Главред «Футбола» Франков осадил высказавшегося о смерти Гамулы журналиста с Украины

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 19:30
Спорт
Главред «Футбола» Франков осадил высказавшегося о смерти Гамулы журналиста с Украины
instagram.com  /  @igor_gamula_

Киев, 8 декабря. Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал подачу новости о смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы украинскими журналистами.

Украинское СМИ «Сегодня» ранее написало, что «умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России».

«Я не знаю, какой идиот там что плел, но умер известный и знаменитый, любимый многими за обаяние и непосредственность человек», — заявил Франков в беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

О смерти 61-летнего наставника 8 декабря сообщила пресс-служба ФК «Ростов». Последнее время Гамула был главным тренером любительского московского футбольного клуба «Гераклион».

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал известие о смерти Игоря Гамулы. По словам наставника национальной команды, он был шокирован и не мог поверить в произошедшее. Он отметил, что Гамулы будет очень не хватать.

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ростов игорь гамула артем франков
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