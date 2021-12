Первый трейлер «Соника в кино — 2» покажут на The Game Awards 2021

Лос-Анджелес, 8 декабря. Дебютный трейлер сиквела «Соника в кино» будет представлен во время церемонии награждения игровой премии The Game Awards 2021.

Видео, вероятнее всего, покажут на открытии мероприятия. Также создатели проекта опубликовали первый постер кинокартины. На нем изображен главный персонаж, Тейлз и доктор Эггман, которого озвучит актер Джим Кэрри. Кроме того, в ленте ожидается появление Наклза — его озвучит британский актер Идрис Эльба.

The first poster for #SonicMovie2 has arrived! And that’s not all – The world premiere of the new #SonicMovie2 trailer drops tomorrow in @TheGameAwards at 8pm ET. pic.twitter.com/dDZzd8EoG5