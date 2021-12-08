Первый трейлер «Соника в кино — 2» покажут на The Game Awards 2021

Лос-Анджелес, 8 декабря. Дебютный трейлер сиквела «Соника в кино» будет представлен во время церемонии награждения игровой премии The Game Awards 2021.

Видео, вероятнее всего, покажут на открытии мероприятия. Также создатели проекта опубликовали первый постер кинокартины. На нем изображен главный персонаж, Тейлз и доктор Эггман, которого озвучит актер Джим Кэрри. Кроме того, в ленте ожидается появление Наклза — его озвучит британский актер Идрис Эльба.

The first poster for #SonicMovie2 has arrived! And that’s not all – The world premiere of the new #SonicMovie2 trailer drops tomorrow in @TheGameAwards at 8pm ET. pic.twitter.com/dDZzd8EoG5 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) December 8, 2021

Первый фильм про «Соника» вышел в 2020 году. Он собрал в мировом прокате около 320 млн долларов. Премьера второго фильма про персонажа игры запланирована на 31 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что создатели «Соник в кино» планируют экранизировать еще несколько видеоигр. Отмечается, что кинокомпания Dj2 Entertainment намерена заняться созданием кинопроектов для видеоигр Sable, Night Call и Mosaic.