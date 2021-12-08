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Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру ФРГ Шольцу

Политика
Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру ФРГ Шольцу
bundeskanzlerin.de  /  Пресс-служба канцлера ФРГ

Берлин, 8 декабря. Немецкий политик Ангела Меркель передала обязанности новому канцлеру Германии Олафу Шольцу во время формальной церемонии. Трансляция шла на сайте правительства страны.

По словам Меркель, она не смогла лично поздравить лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), так как не является членом бундестага. Также она добавила, что знает из личного опыта, каким эмоциональным моментом является избрание на соответствующий пост.

«От всего сердца желаю всего лучшего, успехов ради нашей страны, это касается и всей команды», — подчеркнула Меркель на церемонии.

Ранее стало известно, что депутаты немецкого парламента избрали Шольца новым канцлером Германии. Соответствующая трансляция велась в среду на сайте бундестага.

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Все новости / Политика / Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру ФРГ Шольцу
меркель германия шольц
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