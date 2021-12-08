Дочь Сергея Бодрова рассказала, что общается с отцом через экран

Москва, 8 декабря. Дочь актера Сергея Бодрова Ольга Бодрова пошла по стопам отца и начала актерскую карьеру. Фильм с ее участием «Море волнуется раз» стал сенсацией «Кинотавра», а 23-летняя актриса даже была отмечена индивидуальной наградой.

По словам Бодровой, у не отложились в памяти отдельные картинки с ее отцом из детства. Ольга вспомнила, как они вместе с отцом смотрели фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Она отметила, что в семье остались вещи отца, например, она раньше любила надевать его свитера. Об этом Ольга Бодрова рассказала в большом интервью порталу «КиноПоиск».

«Для меня папа — это не «В чем сила, брат?», это не Данила Багров. Это мой папа, и, конечно, я пытаюсь с ним познакомиться как могу. Память зыбка и ненадежна, нельзя полагаться только на нее. Поэтому я могу приблизиться к папе, видя его на экране, — это и есть мое общение», — заявила Ольга.

Дочь известного актера рассказала, что понимает любовь людей к дилогии «Брат». Она с сожалением заявила о размытии границ между Сергеем Бодровым и Данилой Багровым. Для нее Бодров прежде всего остается человеком. Актриса также заявила, что ей больше всего нравятся роли Сергея Бодрова в фильмах «Кавказский пленник» и в «Восток-Запад».

Ранее сообщалось, что приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр» достался дочери Сергея Бодрова — младшего Ольге Бодровой. Девушка сыграла в драме Николая Хомерики «Море волнуется раз».