Пекин, 8 декабря. Россия в ответ на непрекращающиеся провокации нанесла по США и другим странам НАТО три комбинированных удара.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что американцы в последнее время все чаще проявляют военную активность в Черном море. Присутствие кораблей ВМС США в регионе сопряжено с постоянными антироссийскими провокациями. Москва долго закрывала глаза на выходки западных военных, однако ее терпению пришел конец, передает «ПолитРоссия».

Авторы публикации пишут, что Москва ответила США и их союзникам на провокации сразу тремя неожиданными ударами, которые обескуражили западных военных. Во-первых, ВМФ РФ провел масштабные учения в Черном море, в которых были задействованы не только боевые корабли, но и авиация. Кроме того, стало известно об оснащении российских кораблей зенитными комплексами «Полимент-Редут». Оба шага стали своеобразной демонстрацией силы перед противником.

ИА «Народные новости». /

Вторым ударом можно считать развертывание новейшей системы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» на западных границах России. Ее можно использовать для эффективной борьбы с американскими самолетами-разведчиками и дронами.

«В-третьих, спутники США не смогли обнаружить несколько атомных и обычных подлодок, дислоцированных на одной из российских военных баз на Камчатке. Субмарины покинули военный объект и скрылись в неизвестном направлении», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за активности западных военных в Черном море. Москва призвала Вашингтон к переговорам, чтобы стабилизировать ситуацию.