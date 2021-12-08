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Байден назвал прямым и открытым онлайн-разговор с Путиным

Политика
Байден назвал прямым и открытым онлайн-разговор с Путиным
wikipedia.org  /  The White House

Вашингтон, 8 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него были прямые и открытые переговоры в режиме видеоконференции с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

По его словам, американская сторона и Североатлантический альянс собираются изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности РФ. Помимо этого, Байден подчеркнул, что США не будут применять силу против России в одностороннем порядке.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказался о прошедшем разговоре лидеров двух государств. По словам политолога, переговоры были закрытыми, но, скорее всего, Байден изложил свою позицию, а Путин в ответ высказал свои замечания и мнения.

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путин сша байден
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