Байден назвал прямым и открытым онлайн-разговор с Путиным

Вашингтон, 8 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него были прямые и открытые переговоры в режиме видеоконференции с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

По его словам, американская сторона и Североатлантический альянс собираются изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности РФ. Помимо этого, Байден подчеркнул, что США не будут применять силу против России в одностороннем порядке.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказался о прошедшем разговоре лидеров двух государств. По словам политолога, переговоры были закрытыми, но, скорее всего, Байден изложил свою позицию, а Путин в ответ высказал свои замечания и мнения.