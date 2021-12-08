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Ведущая Анна Шатилова вспомнила о необычном знакомстве с Александром Градским

Шоу-бизнес
Ведущая Анна Шатилова вспомнила о необычном знакомстве с Александром Градским
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 декабря. Диктор Анна Шатилова призналась, что композитор Александр Градский нашел смелый способ познакомиться с ней, и рассказала об особом таланте композитора располагать к себе женщин.

Смерть Александра Градского стала тяжелой потерей не только для родных, но и для коллег знаменитого композитора. Диктор Анна Шатилова почтила память друга и поделилась теплыми воспоминаниями об артисте. Звезда призналась, что ее знакомство с наставником проекта «Гoлoc» было необычным из-за его смелости и таланта общаться с женщинами.

По словам ведущей, ее встреча с Градским произошла в Доме кино. Звезды сидели за соседними столиками. Шатилова вспомнила, что композитор неожиданно подозвал ее к себе, а она заявила, что не знакома с ним, передает Teleprogramma.pro.

«На что он ответил: «Конечно, я тебя зову, стоишь там, непонятно с кем разговариваешь, лучше стой со мной». Мы сразу перешли на ты, пошли шутки-прибаутки, вечер был чудесный. И потом при любой встрече сразу обнимали друг друга. Мне безумно жалко, что его уже нет с нами», — поделилась артистка.

Шатилова также рассказала о состоянии Градского незадолго до смерти. Артистка призналась, что ее друг не желал оставлять работу, несмотря на проблемы со здоровьем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ведущая Анна Шатилова вспомнила о необычном знакомстве с Александром Градским
градский артист шатилова
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