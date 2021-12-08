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Star Парад. Может ли тюремный охранник стать знаменитым актером?

Видео

Гостем нового выпуска программы Star Парад с Даной Борисовой стал актер проектов «Солдаты», «Кадетство», «Маргоша», «Ранетки», «Молодежка», а также исполнитель роли таксиста в голливудской картине «Превосходство Борна» Виталий Абдулов.

Виталий не сразу выбрал творческий путь в своей жизни. Он успел поработать тюремным охранником в психиатрической больнице и рабочим, делая евроремонты в родном Иркутске. Но молодому человеку всегда не хватало внутренней свободы и ощущения счастья. Тогда он решил попробовать себя в актерстве.

Закончив Иркутское театральное училище, будущий актер сериалов перебрался в столицу, где поступил в школу-студию МХАТ. Наибольшую популярность Виталию принесла роль физрука в сериале «Ранетки». Работа над проектом шла долгие пять лет.

Из-за военной выправки и крупных черт лица, актер часто появляется на экранах в образах охранников и сотрудников милиции. Виталий рассказал, как недавно ему пришлось сделать пару пластических операций из-за перенесенных в прошлом увечий, в том числе и сломанного носа. Но свой шарм и природную брутальность артист не потерял.

Вместе с Даной Борисовой Виталий обсудит проявления харассмента в шоу-бизнесе и своем отношении к этому, как оказалось частому, явлению.

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дана борисова виталий абдулов star парад
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