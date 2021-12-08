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Бывший муж Ксении Бородиной ответил на оскорбления Данко

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 19:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Ксении Бородиной ответил на оскорбления Данко
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 8 декабря. Бизнесмен Курбан Омаров высказался в ответ на оскорбительные слова певца Данко о личной жизни его бывшей жены, телеведущей Ксении Бородиной.

Омарова возмутили резкие заявления Данко, который высказался о причинах краха брака Бородиной и ее второго супруга. Бизнесмен не стал молчать и дерзко ответил исполнителю.

«Малыш, выросший не по годам, пытался оскорбить меня, заодно исковеркал фамилию того, за кого заступался. Видимо, хотел как лучше, получилось как всегда», — написал Омаров в Instagram.

Экс-супруг Бородиной не упустил возможности подколоть Данко. Он пообещал отправить исполнителю цветы, чтобы тот не расстраивался. Омаров рассказал о хороших отношениях со второй половинкой Данко и предупредил, что он свободный человек, намекая, что он может увести девушку.

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись летом этого года. На фоне сообщений о расставании пары Данко заявил, что звезде «Дома-2» нужен был бизнесмен только «для здоровья».

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Ксении Бородиной ответил на оскорбления Данко
отношения данко омаров
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