Вашингтон, 8 декабря. Джо Байден перехитрил абсолютно всех в истории с санкциями против «Северного потока — 2», провернув успешную многоходовую операцию.

Сложносочиненная схема команды Байдена с российским газопроводом сработала и внутри США, и в Европе и, естественно, на Украине. На Россию эта хитрость и не была рассчитана, так как скорее работала в ее интересах.

Таким мнением с ведущими телеканала «НАШ» поделился украинский эксперт в сфере энергетики, экономист Валентин Землянский, подчеркнув, что финальный этап реализации вышеупомянутого хитрого плана был запущен сразу же после встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, состоявшейся в начале лета.

Экономист отметил, что вся многоходовая операция по запуску «Северного потока — 2» под прикрытием непримиримой с ним борьбы была разыграна просто идеально. Отработали ее на три фронта — Украину, Европу и оппонентов Байдена в США, и везде добились сравнительного успеха. Землянский обратил внимание на резкие скачки цен на газ в Европе опять же в начале лета.

Федеральное агентство новостей /

Тогда, согласно меморандуму, подписанному Меркель и Байденом, санкции против «Северного потока — 2» привязывались к угрозе энергетической безопасности Украины. То есть Берлин и Вашингтон сошлись на том, что поставки газа в ФРГ тут же перекроют, если Россия будет использовать газопровод как оружие против Киева. Размытая со всех сторон формулировка позволяла Штатам в любой момент по любой прихоти обложить «СП-2», как обещали в Конгрессе, сокрушительными санкциями. Однако сейчас буквально за последний месяц санкционную парадигму аккуратно изменили, при этом продолжая тешить надежды Украины и угождать внутренним оппонентам Байдена. Теперь США грозятся «прихлопнуть» газопровод санкциями в случае какой-либо агрессии против Украины, то есть никогда. В Вашингтоне прекрасно понимают, что России незачем нападать на соседа и специально разыграли воинственный спектакль, чтобы представить угрозу санкций более убедительной.

В Европе тем временем США разыграли энергетический кризис, постепенно затыкая рты местным русофобам, выступающим против «Северного потока — 2». Землянский подчеркнул, что Россия во всей этой схеме выступила в роли стороннего наблюдателя и в то же время главного бенефициара, ведь команда Байдена все-таки работала на российский проект.

«Байден перехитрил абсолютно всех с «Северным потоком — 2», естественно, кроме России, в чью пользу на самом деле все и разыгрывалось. США, конечно, тоже выиграли от дорогущих поставок сланцевого газа в Китай. Мы сейчас видим, по сути дела, изменение санкционной парадигмы. Речь сначала шла о возможности введения санкций против «СП-2» как таковых. Потом угрозу санкций привязали к меморандуму США и ФРГ, где они вводились в случае использования газопровода как оружия. Сейчас же главный повод — вторжение на Украину, чего никогда не случится. Нам, Европе и противникам Байдена в США продали воздух. В действительности у США нет никаких претензий к «СП-2». И так было изначально. Могу привести простейший пример — буквально через пару недель после женевской встречи США устроили ценовое ралли на европейской бирже газа, отчего до сих пор выигрывает Россия. Ну и кто тут против кого играет?» — иронично поинтересовался эксперт.

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