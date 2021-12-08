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Елена Панина оценила избрание Шольца канцлером Германии
Общество
Елена Панина оценила избрание Шольца канцлером Германии
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в своей авторской колонке ФАН прокомментировала избрание Олафа Шольца канцлером Германии. Эксперт напомнила, что социал-демократы вернули себе пост канцлера после 16-летнего перерыва.

За это время качественно изменились и ФРГ, и мир вокруг нее. Если Германия Герхарда Шредера была одним из ведущих государств мира с независимой внешнеполитической позицией, символом технологического прогресса и успешных социальных преобразований, то современная Германия в определенной степени утратила эти позиции. Ее внешнеполитическая позиция стала размытой, многие решения принимаются на основе так называемой «евроатлантической солидарности.

Елена Панина оценила избрание Шольца канцлером Германии
wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Олаф Шольц вступает в должность канцлера практически на следующий день после окончания переговоров лидеров России и США и снижения напряженности для «Северного потока — 2». Это — благоприятный момент для того, чтобы новый канцлер начал воплощать в жизнь свои идеи проведения новой восточной политики в традициях Вилли Брандта, занялся выстраиванием новой архитектуры безопасности в Европе.

Однако не стоит забывать, что нынешние коалиционные партнеры Шольца, партия «Зеленые» и СвДП, ориентированы на глобалистский мейнстрим и, вероятно, будут тормозить подобные начинания. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли Шольц воспользоваться моментом, взять внешнеполитическую инициативу в свои руки и хотя бы частично вернуть Германии значительно ослабленную в последние годы геополитическую субъектность.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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германия елена панина олаф шольц
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